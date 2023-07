Fame nel mondo | 735 milioni di persone colpite nel 2022

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Lanelnelha colpito 735diin tutto ilcon una crescita di 122rispetto al 2019. E' il dato che emerge dal rapporto 'Lo stato della sicurezza alimentare e della nutrizione nel' (Sofi) di Fao, Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (Ifad), Unicef, Oms e Programma alimentare mondiale (Pam). Il numero stimato è tra 691 e 783, Africa e Caraibi le aree con le situazioni peggiori. Una 'nuova normalità' contraddistinta da tre fattori di crisi quali Covid, shock climatici e guerra in Ucraina che aggravano il trend rispetto al pre-Covid.

Fame nel mondo: Onu, colpisce 122 milioni di persone in più. 735 ...

