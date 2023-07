F1 | Vasseur | “Il budget cap non ci permette di fare un grande passo avanti | lavoriamo già al prossimo anno”

(Di mercoledì 12 luglio 2023) “Ilcap nondi realizzare un nuovo progetto come accadeva fino a qualchefa. Bisogna perciò adattare il proprio progetto alla situazione e, a mio avviso, in queste condizioni abbiamo fatto un buon“. A dichiararlo è Frederic, team principal della Ferrari, che cerca di trovare il lato positivo nonostante una prima parte di stagione al di sotto delle aspettative che di fatto ha compromesso la lotta al titolo di F1.ha poi proseguito: “Bisogna tenere a mente che che il regolamento è più prescrittivo di prima e non è sempliceunnel corso di un campionato. Noi stiamo già lavorando al progetto della prossima stagione e tentare di ...

Tuttavia, secondo il team principal Frederic, queste ambizioni potrebbero effettivamente dover ritardare. 'Certamente il fattore principale è ilcap', ha detto il francese al ...F1,: "Al lavoro per il 2024" "Stiamo già lavorando al progetto del prossimo anno - ha detto ... Ci sono però diversi fattori da analizzare: il primo è ilcap , che non consente di ...Le parole di' Il fattore principale è ilcap , che non consente di realizzare un nuovo progetto come probabilmente accadeva un paio di anni fa. Significa che bisogna adattare il ...

F1, Vasseur: "Il budget cap non ci permette di fare un grande passo ... SPORTFACE.IT

Quando manca un solo Gran Premio alla conclusione della prima metà del Mondiale di Formula Uno 2023, è già tempo di bilanci più o meno definitivi in casa Ferrari. L'obiettivo invernale di contendere a ...Ferrari - Il team di Maranello avrebbe già concentrato le sue attenzioni sulla prossima stagione. Carlos Sainz, nella giornata di ieri ha partecipato ad un evento a Londra e ha dichiarato che dopo un ...