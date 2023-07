Esonero Pioli | che sorpresa in casa Milan | l’annuncio fuga ogni dubbio

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 12 luglio 2023) La stagione 2023-24 delè ufficialmente cominciata e parte con un annuncio di Stefano, in conferenza stampa, che nessuno si aspettava. Non sarà lo stessodi appena un anno fa. Quello della prossima annata sportiva non dovrà difendere lo scudo tricolore sul petto, giacché ora lo porta cucito addosso il Napoli, ma dovrà impegnarsi per riprovare a raggiungere l’obiettivo e al contempo compiere dei passi in avanti anche in Europa, dopo aver raggiunto appena pochi mesi fa le semifinali di Champions League. Stavolta per raggiungere i propositi indicati non si potrà contare su alcuni riferimenti: non c’è più Zlatan Ibrahimovic, il quale a fine stagione ha annunciato in ritiro, e in dirigenza mancano due figure chiave come Paolo Maldini e Frederic Massara. Di tanti e questi argomenti ha parlato l’allenatore Stefano ...