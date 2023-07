(Di mercoledì 12 luglio 2023) L'Agenzia Spaziale Europea diffonde immagini del satellite Sentinel-3 che mostra ledi superficie nelPaese Ilsta sperimentando “”. A mostrare il caldo che fa è la missione Sentinel-3 del programma europeo Copernicus. L’Agenzia Spaziale Europea ha diffuso oggi una ‘animazione’ creata utilizzando i dati del radiometro del satellite e che mostra la temperatura della superficie terrestre in Italia il 9-10 luglio 2023. Sulle pendici dell’Etna in Sicilia e in Puglia, lesuperficiali hannoto i 47, indica l’Esa. Questo parametro, spiega l’Agenzia Spaziale Europea, “è una variabile importante del sistema climatico del...

Sulle pendici dell'Etna in Sicilia e in Puglia, lesuperficiali hanno superato i 47 gradi, indica l'. Questo parametro, spiega l'Agenzia Spaziale Europea, "è una variabile importante ...Un'immagine appena rilasciata dall'mostra i dati relativi alla temperatura del suolo in Italia nei giorni scorsi, con punte ben oltre i ...... grazie ai dati raccolti dal telescopio spaziale Cheops dell'Agenzia spaziale europea (), sono ... impiega circa 19 ore per orbitare intorno alla sua stella e haestremamente elevate che ...

Esa, temperature record per il nostro pianeta. L'Italia supera i 47 gradi Adnkronos

L'Agenzia Spaziale Europea diffonde immagini del satellite Sentinel-3 che mostra le temperature di superficie nel nostro Paese ...Ascolta l'articolo Un esopianeta ultra-caldo si comporta come uno specchio, secondo i dati della missione Cheops dell’Esa La missione Cheops dell’Agenzia Spaziale Europea ha rivelato una scoperta so ...