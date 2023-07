Esa | temperature record per il nostro pianeta L’Italia supera i 47 gradi

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Roma, 12 lug. (Adnkronos) – Ilsta sperimentando “”. A mostrare il caldo che fa è la missione Sentinel-3 del programma europeo Copernicus. L’Agenzia Spaziale Europea ha diffuso oggi una ‘animazione’ creata utilizzando i dati del radiometro del satellite e che mostra la temperatura della superficie terrestre in Italia il 9-10 luglio 2023. Sulle pendici dell’Etna in Sicilia e in Puglia, lesuperficiali hannoto i 47, indica l’Esa.Questo parametro, spiega l’Agenzia Spaziale Europea, “è una variabile importante del sistema climatico del. Descrive processi come lo scambio di energia e acqua tra la superficie terrestre e l’atmosfera e influenza il tasso e i tempi di ...