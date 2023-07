"Ero schiavo dell’alcol". La confessione choc di Tom Holland

"Mi sono semplicemente detto, tipo, "Perché Perché sonodi questa bevanda Perché sono così ossessionato dall'idea di bere questo drink". In una puntata del podcast On Purpose with Jay Shetty Tom Holland, 27 anni, ha raccontato la dura lotta per ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo "Mi sono semplicemente detto, tipo, "Perché Perché sonodi questa bevanda Perché sono così ossessionato dall'idea di bere questo drink". In una puntata del podcast On Purpose with Jay Shetty Tom Holland , 27 anni, ha raccontato la dura lotta per ...davvero, davvero in difficoltà ". E in quel periodo che realizza di dover rinunciare ad alcune amicizie, come alla comunità di rugby. " Mi sono detto: 'Perché Perché sonodi questo drink...

Tom Holland, l'attore di Spider-Man confessa: "Ero schiavo dell'alcol" Sky Tg24

Un periodo buio a causa della dipendenza dall'alcol ma l'attore britannico Tom Holland è riuscito a superare il problema, ecco il suo racconto: "Pensavo solo a bere, ero spaventato" ...L’attore, che di recente ha annunciato di essersi preso una pausa dal cinema, ha ammesso di aver affrontato un periodo particolarmente difficile e ...