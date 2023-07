Erdogan | ok alla Svezia nella Nato non prima di ottobre

Sebbene ufficialmente la questione non sia legata all'ok diSvezia, in realtà è difficile credere che le cose stiano realmente così. Come che sia, Kiev e Stoccolma hanno siglato oggi un ..."Credo che quando il Parlamento aprirà", in ottobre dopo la pausa estiva, "questo accordo sarà quello a cui il presidente dell'Assemblea darà priorità tra gli altri accordi a livello internazionale".'Il Parlamento darà prioritàratifica'

Svolta a Vilnius: sì di Erdogan alla Svezia nella Nato Il Sole 24 ORE

"Credo che quando il Parlamento aprirà", in ottobre dopo la pausa estiva, "questo accordo sarà quello a cui il presidente dell'Assemblea darà priorità tra gli altri accordi a livello internazionale".Partito col protagonismo di Zelensky e dell'Ucraina il vertice della Nato a Vilnius si conclude nel segno della svolta del potenziamento dell'Alleanza propiziato dal presidente turco Erdogan. L'analis ...