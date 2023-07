Era impensabile Treni | sciopero dimezzato | Salvini porta a casa il risultato

(Di mercoledì 12 luglio 2023) E alla fine Matteoillodei trasporti proclamato per domani, giovedì 13 luglio, dalle 3 del mattino e fino alle 2 di venerdì 14. Con il provvedimento firmato dal ministro delle Infrastrutture, loterminerà alle ore 15.- si legge in una nota del ministero - ha deciso di prendere questa misura anche alla luce dell'assicurazione - maturata durante il tavolo convocato al dicastero diPia e di cuisi fa garante - dell'immediata ripresa delle trattative sindacali su tutti i punti oggetto dell'agitazione. "Non solo. Il Mit ha agito anche in base a una nota della Commissione Garanzia Scioperi", conclude la nota del Mit. Da par suo, il leader ...

'Lasciare a piedi 1 milione di italiani e di pendolari, di lavoratori e di lavoratrici un giovedì di luglio con una temperatura fino ai 35 gradi', scrive in una nota il leader della ......spinta a scelte radicali dopo il declino di pubblico e di interesse in cuipiombata nell'... qualcosa disino a poche stagioni fa. Ducati, sono troppe ma hanno salvato la MotoGP ...Delusa, comeovvio, l'attesa dell'Ucraina di entrare nella NATO, creeranno per lei una comoda ... fingendo di gongolare per il risultato: 'il giorno del vertice Nato, ormaisenza l'...

L’Alleanza dilaga grazie al Sultano, armato da Biden Il Manifesto

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 lug - "Noi siamo stati abituati molto bene, veniamo da un decennio di tassi negativi e questo era impensabile che potesse proseguire. Noi come Confindustria ...Il governo Meloni non andrà alla guerra con la magistratura, spiega al Messaggero Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri di Forza Italia. Trova però ...