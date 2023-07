Epilessia | come affrontare le vacanze in sicurezza | vademecum consigli

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 12 luglio 2023) In vacanza via libera anche allo sport per le Persone con, riduce lo stress e l’ansia e migliora la qualità del sonno ROMA –, viaggi e sport: semaforo verde per le Persone conpronte a partire per godere momenti di relax e divertimento, ma senza abbassare la guardia. La LICE, Lega Italiana Contro l’, spiega alcune semplici regole per viaggiare e fare sport in: sì ai viaggi anche in aereo, a breve o lungo raggio, senza dimenticare di portare con sé i propri farmaci e la relativa prescrizione; rispettare i ritmi sonno-veglia e valutare gli orari di assunzione della terapia tenendo conto anche di un eventuale fuso orario diverso; sì allo sport ad eccezione di attività estreme o potenzialmente pericolose. “Quando si viaggia, soprattutto all’estero – evidenzia ...