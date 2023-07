(Di mercoledì 12 luglio 2023) L’sta per cederealla Fiorentina e avrebbe giàilper la fascia sinistra L’sta per cederealla Fiorentina e avrebbe giàilper la fascia sinistra. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, è Giuseppe Pezzella del Parma il favorito a raccogliere l’eredità del classe 2000. Contatti avviati.

...calciatore polacco è graditissimo al tecnico Maurizio Sarri (con cui ha lavorato ai tempi di... Non semplice dire di no a una proposta del genere, poi ovviamente vaun accordo col Napoli (...Un'offerta che hail pieno gradimento del club del presidente Lotito che si è così espresso ... il Milan insiste per Reijnders (AZ Alkmaar), cede Daniel Maldini all'e farà sostenere le ...... ma siccome questi signori sono preda di agenti famelici io dico 'vi sta bene così"' Avete... Il feeling con Sarri risale a, si erano salutati dopo la partita vinta dai biancocelesti a ...

Empoli, trovato il sostituto di Parisi: le ultime Calcio News 24

"Se volete scegliere due giorni per andare al mare o in piscina, chiedete a noi del Madonna del Latte quando organizziamo il camp con l’Empoli". Il presidente onorario Massimiliano Magi ci scherza su ...Con Parisi praticamente sicuro del trasferimento alla Fiorentina l'Empoli si sta attivando per cercare un sostituto ed anche Augello sarebbe in lista ...