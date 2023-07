Emmy Award 2023 | le nomination | un addio trionfale per Succession | Ted Lasso e Mrs Maisel

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 12 luglio 2023): valanga diper le stagioni finali di, Ted, Mrs.e Better Call Saul, fra le novità primeggiano The Last of Us, Dahmer e The Bear. Glisaranno ricordati come l'edizione dei grandi addii? Probabilmente sì: del resto, era un plebiscito preannunciato con largo anticipo quello che i membri dall'Academy of Television Arts & Sciences hanno riservato alle ultime stagioni di alcune delle serie più importanti e acclamate nella recente storia della TV, a partire da, capofila assoluto delleagliper quanto riguarda l'edizione numero 75 del massimo premio televisivo americano. E ancora ...