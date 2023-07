Emma sbotta e spegne l’ennesima polemica | “Siete cattivi”

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Lo scorso 9 lugliosi è esibita alla quinta edizione di Porto Rubino, il festival del mare e della musica all’ex tonnara di Campomarino di Maruggio. La Marrone durante l’esibizione di Mezzo Mondo è andata a cantare in mezzo ai fan, un addetto alla sicurezza l’ha seguita, me lei gli ha fatto cenno di andare via. Il video ha iniziato a circolare sui social e ovviamente è scoppiataè stata accusata di essere stata sgarbata con l’addetto alla sicurezza. Ieri in una serie di storie Instagram la cantante ha risposto alle accuse spiegando che aveva già chiesto di non essere scortata quando andava tra il pubblico.: “Ho fatto foto con i ragazzi della sicurezza.e anche incoerenti”. “Vorrei sprecare un minuto della mia vita ...

Poi, ho sentito le urla'Marrone: 'Non scappo via da nessuno, a Stefano De Martino voglio un mondo di bene'Marrone su Twitter Ancora una volta la cantante ha dovuto far fronte a commenti ...Bagarre social dopo le parole della cantante sulla maternità ...Poi, ho sentito le urla'Marrone: 'Non scappo via da nessuno, a Stefano De Martino voglio un mondo di bene'Marrone su Twitter Ancora una volta la cantante ha dovuto far fronte a commenti ...

"Il karma ci è andato duro con lei", Emma sbotta con l'hater: "Sfigato e disagiato" Today.it

Emma Marrone ha risposto alla domanda che più incuriosisce i suoi fan: le e Tony Effe sono una coppia Ecco la sua risposta ...Emma Marrone sta vivendo un'estate incredibile grazie alle sue due hit estive che stanno scalando le classifiche. La prima, cantata da sola "Mezzo Mondo" e la seconda, in ...