Emma Muscat e Benny Benassi insieme nel singolo M I A

(Di mercoledì 12 luglio 2023) , brano dance dal respiro internazionale Esce venerdì 14 luglio M.I.A il nuovoche vede la collaborazione del famoso produttore DJ internazionalee della popstar malteseche si presenta, dopo la partecipazione all’Eurovision Song Contest 2022, in una nuova veste dance dal respiro internazionale. “M.I.A. cattura il contagioso monologo interiore di una ragazza ossessionata dall’amore e impazzita dall’infatuazione e coinvolta dal ritmo che rimbomba nel club. – racconta– Si parla di amore ma anche di ossessione verso ciò che desideriamo. È la sua fantasia, e stasera otterrà ciò per cui è venuta”. Scritto in una session a distanza con la canadese Lexie Jay, il tedesco Matti Wagemann e l’olandese Nick Ribbens il pezzo ha da subito travolto il pubblico ...

