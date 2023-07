Emergenza caldo | i consigli del Comune di Salerno ai cittadini

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiIldi– Assessorato Politiche Sociali mette a disposizione, anche per il periodo estivo, il Servizio di Pronto Intervento Sociale Prins rivolto alle fasce più deboli della cittadinanza, maggiormente esposte a rischi di salute per le alte temperature. Grazie alla collaborazione con le realtà del terzo settore che costituiscono il partenariato del Prins è stato possibile attivare inuna serie di supporti per persone in stato di estrema fragilità. In particolare, un’attenzione specifica sarà garantita a: anziani soli, malati cronici, neonati e bambini molto piccoli, donne in gravidanza e persone senza fissa dimora. I singolipossono segnalare eventuali situazioni di disagio al numero verde dedicato 800233330 attivo tutti i giorni 24h/24h. Per ogni altra ...