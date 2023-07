Elon Musk lancia xAI | nuova startup si occuperà di intelligenza artificiale

(Di mercoledì 12 luglio 2023) (Adnkronos) – Il proprietario di Twitterha annunciato il lancio della suasocietà, xAI, che sarà dedicata all’. Con questasocietàintende competere con i leader dell’Ia come OpenAi, Microsoft e Google nella corsa per elaborare un computer che potrebbe svolgere più compiti rispetto agli umani.ha parlato di xAI per mesi e a marzo ha registrato unasocietà con quel nome in Nevada. Oggi, rileva il ‘Washington Post’, ha presentato un team di 11 dipendenti, provenienti da OpenAi, Google e dall’Università di Toronto, un centro di ricerca accademica sull’Ia. La società è separata da Twitter e dalle altre società di, SpaceX e Tesla, ma lavorerebbe a ...

