Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu | guantoni e complicità

(Di mercoledì 12 luglio 2023) L'ex velina e il campione di kickboxing sono in vacanza insieme in Sardegna, ma non perdono la buona abitudine di allenarsi. E tra un colpo e l'altro c'è spazio anche per qualche mossa a sorpresa

É dal programma di Antonio Ricci che vengono i suoi grandi amori: prima, poi Melissa Satta (oggi lady Berrettini) e quindi Costanza Caracciolo , la donna che, come ha raccontato al ...Daa Melissa Satta fino a Costanza Caracciolo: le ex fidanzate del bomber Bobo Vieri, prima di incontrare e sposare sua moglie madre delle sue due ...Prove di famiglia In Costa Smeralda, dovesta trascorrendo le vacanze italiane insieme al compagno Georgian Cimpeanu e la figlia Skyler Eva vanno in scena siparietti di famiglia tra relax in bikini e allenamenti . Il ...

L'ex velina e il campione di kickboxing sono in vacanza insieme in Sardegna, ma non perdono la buona abitudine di allenarsi. E tra un colpo e l'altro c'è spazio anche per qualche mossa a sorpresa ...Elisabetta Canalis è tornata in Sardegna con la figlia e il presunto fidanzato Georgian Cimpeanu. Il resort dispone di ville spettacolari.