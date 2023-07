Elezioni statali in Malesia | Distribuzione dei seggi finalizzata tra i partiti del governo di unità | dice il premier Anwar

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Ladeitra iche compongono ildiè stata completata per le prossime sei, secondo quanto dichiarato martedì (11 luglio) dal Primo Ministro maleseIbrahim. “(Ladei) è stata completata in tutti gli Stati; c’erano solo uno o due Stati (con problemi) che discuteremo

I sindaci sono stati eletti dopo che i serbi si sono dimessi in massa dal governo nazionale e locale e da tutte le strutture, compresa la polizia. Hanno poi boicottato leper la loro ...Gli eurodeputati chiedono una missione di osservazione dell'OSCE allenazionali polacche, ... capace di coinvolgere funzionarie privati, per la gestione di centri di assistenza "in ...In particolare la domanda è stata la seguente: se domani ci fossero lecomunali, lei ...il bilancio di un ente che notoriamente non naviga nell'oro a causa dei trasferimento dei fondi...

Aperti i seggi per le elezioni politiche in Grecia Agenzia ANSA

Il risultato delle elezioni, convocate con tre anni di anticipo dopo un referendum costituzionale che ha esteso la durata del mandato del capo dello Stato, ...UZBEKISTAN - La Commissione elettorale centrale dell'Uzbekistan ha dichiarato valide le elezioni presidenziali anticipate che conferiranno un terzo mandato al leader in carica del paese dell'Asia cent ...