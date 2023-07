Ecco il francobollo dedicato alle Repubbliche Marinare – FOTO

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Presentato il. Ieri a Roma, al Salone degli Arazzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, si è celebrata la presentazione di cinque francobolli ordinari emessi dal Ministero, appartenenti alla serie tematica “Il patrimonio naturale e paesaggistico” e dedicati all’Italia del Mare – Serie turistica. IlTra questi ilintitolatoche raffigura gli stemmi di Venezia, Genova, Amalfi e Pisa, per tradizione le quattro più rappresentative città portuali italiane che conobbero un periodo di particolare splendore tra l’11° e ...

Se però lo attaccate ad un PC Windows,che Extreme si trasforma in qualcosa di unico. Sebbene ... potete anche giocare in due a schermo diviso senza rendere la porzione di schermo 'un' ......quello del giro europeo dedicato alla Pace in tema comue con tutti gli altri paesi ederenti a PostEuropa ) ma dopo le polemiche che hanno portato al ritoro del dentellooggi il '......i soldi di unbenefico per Madre Teresa di Calcutta". Che era amica sua. La raggiungera in paradiso "Dopo una sosta in purgatorio". Articoli più letti Annalisa si è sposata:il ...

100.ma Aida, ecco il francobollo di Poste Italiane L'Adige di Verona

Prima che si chiuda il cinquantesimo anniversario della scoperta dei Bronzi di Riace, il prossimo 16 agosto, ecco che arriva l'annuncio che il ministero delle Imprese e del Made in Italy, autorità emi ...Arriva oggi in vendita il nuovo francobollo per la XXXVII Giornata Mondiale della Gioventù che il mese prossimo si svolgerà in Portogallo. Vediamo le caratteristiche ...