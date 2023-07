Ecco i ‘trombati’ e gli assenti dei Palinsesti Rai

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Flavio Insinna (foto US Rai) Anche quest’anno, glinon mancano, non solo a Mediaset. La Rai ha svelato le sue carte in vista della prossima stagione 2023/2024, con particolare riferimento alla prima parte (autunno), e quella dei “trombati” è una costante che non abbandona la tv di Stato, anche quando l’attenzione principale è rivolta al clamore di chi ha sbattuto la porta. Partiamo proprio da questi ultimi, ormai noti, in ordine di “uscita di scena”: Fabio Fazio e Luciana Littizzetto (passati al Nove), Lucia Annunziata, Massimo Gramellini (a La7) e Bianca Berlinguer (su Rete 4), protagonisti di una volontaria dipartita da Rai 3. Cinque assenze pesanti, alle quali il terzo canale deve aggiungere quella di Maurizio Mannoni, da sempre volto del Tg3 Linea Notte, in procinto di andare in pensione. Un giochino, quello dei “dissidenti”, non particolarmente gradito ...