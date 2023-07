Ecco chi sono ‘gli esclusi’ dai palinsesti tv | da Flavio Insinna a Ilaria D’Amico | chi è rimasto per ora “col cerino in mano”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Nell’estate in cui il telemercato è tornato di moda, c’è chi ècon ilin. Chi entra, chi esce e soprattutto chi è in attesa di una ricollocazione. Nomi che non pesano allo stesso modo, situazioni con sfumature differenti. Nei giorni in cui le emittenti svelano alla stampa idella prossima stagione, è Mediaset a fornire più colpi di scena. Un caso ormai noto, con effetti clamorosi, riguarda Barbara D’Urso. Carmelita, come la chiai suoi fan, è fuori da “Pomeriggio 5” e di fatto fuori dalle reti del Biscione con il contratto in scadenza il 31 dicembre 2023. Una rottura che costringerà la conduttrice a mettersi su piazza per cercare nuove sfide, anche se La7 e Rai sembrano aver già chiuso le porte. Nessun programma sulle reti Mediaset anche per Belen Rodriguez, la ...