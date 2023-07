È pronta a farlo Clamorosa-d' Urso | dove va | schiaffone a Pier Silvio

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Barbara d'non si arrende. Dopo lo stop a Pomeriggio Cinque e il nuovo corso voluto daBerlusconi, la conduttrice sotto contratto Mediaset fino a dicembre potrebbe dar vita a un grosso colpo di scena. Se da un lato Urbano Cairo ha smentito presunti contatti tra la d'e La7, dalla Rai invece arrivano spifferi pesanti. Come riporta ilTempo, la d'potrebbe essere ospite di Mara Venier a Domenica In. Un tradimento epocale su Mediaset e magari, chissà, raccontare davanti al pubblico di Rai Uno la sua verità sull'addio a Pomeriggio Cinque. Diversi rumors parlano di una d'agguerritaanche ad accomodarsi sulle poltroncine della Venier. E a giudicare dai toni usati negli ultimi tempi con uno sfogo in piena regola apparso su Repubblica ...