E' morto Milan Kundera

(Di mercoledì 12 luglio 2023) . Lo scrittore ceco si è spento all'età di 94 anni. A darne notizia è stata la televisione ceca. Famoso in tutto il mondo per i suoi scritti, l'opera più nota è stata il romanzo L'insostenibile leggerezza dell'essere.

Morto lo scrittore Milan Kundera Corriere della Sera

Milano, 12 lug. (LaPresse) - Milan Kundera, romanziere e saggista ceco, è morto all'età di 94 anni. La notizia è stata data dai media cechi. Lo scrittore, ...LO scrittore Milan Kundera, autore, tra gli altri, de L’insostenibile leggerezza dell’essere è morto a 94 anni ...