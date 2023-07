“È lei | non si vedeva da 52 anni” Oggi è così | una signora di mezza età | ma anni fa era “il mostro”

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Dopo 52è uscita dal carcere la donna conosciuta come “L’Angelo della morte”.ha 72e come annunciato nei giorni scorsi è tornata in libertà con la condizionale. Il governatore della California, Gavin Newsom, aveva rinunciato ad impugnare la decisione di una corte d’appello statale di concederle la libertà vigilata e la donna è uscita dal carcere dopo ben 52dietro le sbarre. La storia di Leslie Van Houten, conosciuta anche come “L’Angelo della morte” inizia alla fine degliSessanta. La giovane fa parte della famigerata setta di uno dei criminali più noti della storia degli Stati Uniti d’America, Charles Manson, morto in carcere nel 2017 a 83 ...