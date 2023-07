E le chiamano vacanze…

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Dopo un lungo periodo di lavoro e di impegni legati alla scuola, arriva finalmente il momento delle tanto desiderate vacanze. Ma quando si viaggia con i figli si possono davvero chiamare così? Per i più piccoli l’organizzazione della giornata senza la routine quotidiana non sempre è facile come sembra; gli orari della scuola creano un ritmo per i bimbi, che li contiene e li accompagna nell’affrontare ciò che verrà dopo. L’interruzione di questo ritmo potrebbe provocare in loro un disorientamento a cui potrebbero reagire con nervosismo e oppositività. Il cambiamento del momento del riposino o del pasto potrebbe renderli più irritabili e quindi più propensi a mettere in atto quelli che comunemente vengono chiamati “capricci”. Queste situazioni possono anche originare dal fatto che il bambino è in una fase di sviluppo in cui ha bisogno di testare i limiti, mettendo alla prova il genitore ...