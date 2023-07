È Huw Edwards il conduttore della Bbc accusato di aver pagato foto porno da un ragazzo La rivelazione della moglie | «È in cura»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Prima o poi il nome sarebbe uscito. Anche perché nelle ultime ore i colleghi si sfilavano, a suon di note e comunicati, dalla vicenda che vedeva coinvolto un noto presentatoreemittente più amata del Regno Unito in uno scandalo di pedografia. Il presentatoreBbc al centro dello scandalo, che è stato poi sospeso, è Huw. Sarebbedimigliaia di sterline a un giovane in cambio dierotiche. A svelarne l’identità, rimasta segreta per giorni, non è stato il diretto protagonista bensì la, in un comunicato poi ripreso dalla stessa emittente. «Huw soffre di gravi problemi di salute mentale. Come è ben documentato, negli ultimi anni è stato trattato per ...