É Cairo show alla presentazione dei palinsesti La7

Leggi su tvzoom

(Di mercoledì 12 luglio 2023)live: “Meloni ha troppi tonti intorno. E anche Draghi…” Il Foglio, di Carmelo Caruso, pag. 4 Trentacinque gradi fuori, ma qui, in hotel, al bancone, si serve ghiaccio, Martini e. Presidente, le chiedevamo della premier. “Ah, sì, giusto”. Il Faraone, se serve, potrebbe farvi il punto politico, come quello di Massimo Franco sul Corriere. Il Faraone: “Giorgia lavora, si impegna, studia, e loro, i suoi, anziché aiutarla, parlano, straparlano. Non va bene. Anche il ministro Abodi, eh. Mannaggia”. Non possiamo che essere d’accordo. “Io da uomo d’azienda….”. El risanator, presidente. E’ lei l’uomo che ha preso La7 e fatto Piazza Pulita. Il prossimo anno, oltre a Massimo Gramellini, a La7, arriva pure Ezio Mauro. C’è già il titolo:si è preso Repubblica! Nove colonne in prima. Il Faraone: “Non ...