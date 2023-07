Dybala al Chelsea | la Roma trema per le ultime dichiarazioni

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Il discorso che potrebbe portare Pauloalnel corso di questo calciomercato estivo si arricchisce di alcune, importanti parole. Pauloal, la voce circola da alcuni giorni, con l’attaccante dellache sembrerebbe non essere affatto incedibile. L’attaccante argentino, campione del mondo con la sua nazionale agli scorsi Mondiali giocati alla Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Dopo il tifoso nel paddock di Silverstone , dopo l'invito esplicito di Thiago Silva , adesso anche Enzo Fernandez chiama Pauloal: "Gli ho detto che lo sto aspettando a Londra, ...Perché qui, con un Lukaku che vuole l'Inter ma è dele c'è di mezzo la Juve, con la Roma che non sa chi prendere prima e ha unda preservare, con un Morata che non si capisce più dove ...2023 - 07 - 10 10:46:50 Roma, ora l'incontro per il rinnovo diPauloha giurato fedeltà alla Roma. Nonostante le sirene dell'argentino ha fatto sapere di voler rimanere nella ...

Calciomercato Roma - Non solo il Chelsea su Dybala Voce Giallo Rossa

Il discorso che potrebbe portare Paulo Dybala al Chelsea nel corso di questo calciomercato estivo si arricchisce di alcune, importanti parole ...Anche la Roma è tra le squadre italiano più coinvolte in queste prime settimane di calciomercato in vista della nuova stagione. Arriva una notizia sul futuro di Dybala. Il club giallorosso sta valutan ...