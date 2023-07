Duello Russell - Leclerc | George accusa | Vasseur risponde

Prima di quel sorpasso, tra Charles e George è andato in scena unche ha fatto storcere il ... F1 2023: il calendario Così è la vita, in particolare, si era lamentato di alcune chiusure ...In particolare Georgenon ha avuto una domenica particolarmente soddisfacente, avendo ... Nel primo stint il britannico ha avuto unravvicinato con la Ferrari di Charles Leclerc , con il ...Che battaglia tra Norris e Hamilton 'Queste McLaren sono veramente veloci sul dritto' . Così Georgeha commentato la situazione immediatamente dopo la ripartenza, quando con tutte le probabilità immaginava di poter sopravanzare Oscar Piastri equipaggiato con gomme dure per mettere nel mirino ...

Il pilota della Mercedes non ha apprezzato la difesa del monegasco della Ferrari, soprattutto in fase di frenata, definendo alcune mosse "discutibili": pronta la reazione del team principal del Cavall ...Il team principal Ferrari ha voluto difendere il proprio pilota dalle accuse di George Russell, per il duello di Silverstone ...