Dua Lipa ruba la scena | il suo naked dress strega il “Pink” Carpet di Barbie

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Life&People.it Da giorni non si parla d’altro. D’altronde, uno dei film più attesi degli ultimi anni non poteva non avere una premiere ad altissimo tasso glamour. Proprio così, in occasione dell’anteprima di “”, lungometraggio che uscirà il prossimo 20 luglio in tutte le sale cinematografiche, le attenzioni mediatiche si sono focalizzate, anziché sui protagonisti Margot Robbie e Ryan Gosling, sulsfoggiato da Duache, con arguzia, è sfuggita al lookcore, forse ritenendolo troppo didascalico, puntando tutto sulla sensualità. Un abito a sirena firmato Bottega Veneta Un capo decisamente audace quello sfoggiato dalla cantante albanese la quale, oltre ad aver firmato un brano facente parte della colonna sonora, è presente nel film anche in qualità di attrice, ricoprendo il ...

... sarà ricco di super star! La campagna della colonna sonora ha preso il via con l'elettrizzante primo singolo 'Dance The Night' della superstar globale vincitrice di 3 GRAMMY® Award, che fa ..., ambasciatrice globale Puma da novembre 2020 e volto di diverse campagne del brand tedesco, questa volta è il volto di "Forever Classic" . Il nuovo progetto per il qualeha ...... la cui colonna sonora è già ricchissima di spunti anche grazie al coinvolgimento di cantanti comee Billie Eilish . In I'm Just Ken a quanto pare anche il personaggio di Ryan Gosling sta ...

Dua Lipa: l'outfit mozzafiato alla première del film “Barbie” Billboard Italia

Alla prima di Barbie a Los Angeles, Dua Lipa ha alzato la temperatura del red carpet sfoggiando un favoloso abito a rete di Bottega Veneta. Quasi del tutto trasparente ...Ryan Gosling si lancia in un assolo nella nuova clip di Barbie, intonando "I'm Just Ken". Essere Ken non è abbastanza Ryan Gosling appare inconsolabile nella nuova clip di Barbie, dove interpreta il ...