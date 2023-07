Droga per 5 milioni di euro sequestrata nel Casertano

Leggi su anteprima24

Caserta – Trentasei quintali di piante di canapa indiana, che sul mercato degli stupefacenti avrebbero fruttato cinquedi, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza in un fondo agricolo di Sessa Aurunca (Caserta), all'interno di una serra; il titolare, un imprenditore del posto, è stato arrestato per i reati di coltivazione, detenzione e traffico illeciti di sostanze stupefacenti e di sfruttamento di manodopera irregolare. I finanzieri della tenenza di Sessa sono arrivati all'estesa coltivazione dopo aver intercettato in strada un autocarro condotto da un dipendente dell'azienda su cui c'erano quattro indiani risultati senza contratto di lavoro e permesso di soggiorno. I militari delle Fiamme Gialle sono così entrati in azienda scoprendo che una delle serre usate per la coltivazione di prodotti ...