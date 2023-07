(Di mercoledì 12 luglio 2023) Quando il Nextgeneration Ue "terminerà", l'Europa non disporrà più di uno strumento comune sugli investimenti per laecologica e "la sola opzione" è quindi quella di "ridefinire la Ue, il ...

Secondoil "serio rischio" è quello di non raggiungere gli obiettivi sul clima e "forse perdere la nostra base industriale ad aree (del mondo ndr) che si impongono meno limiti"., chiede ...leggi anche Pnrr, governo: modifiche agli obiettivi della quarta rata 'La Uele regole di bilancio per raggiungere gli obiettivi sul clima'ha poi osservato che quando il Nextgeneration ...Ascesa AfD contro BCE diLa crisi del debiti sovrani esplosa nel Sud Europa e in Irlanda dal ...che l'euro avrebbe garantito loro la stessa tutela dall'inflazione e dall'instabilità dei...

Draghi, 'Ue cambi le regole di bilancio, rischi transizione' Agenzia ANSA

Quando il Nextgeneration Ue "terminerà", l'Europa non disporrà più di uno strumento comune sugli investimenti per la transizione ecologica e "la sola opzione" è quindi quella di "ridefinire la Ue, il ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Ue, Draghi: 'Accelerare integrazione con un processo politico, gli europei sono pronti' ...