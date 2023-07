Dovete prenderlo Milan | 25 milioni sul piatto | un colpo da urlo | chi può arrivare

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Il tempo sul mercato scorre velocemente e illavora al suo primo obiettivo per il centrocampo, cercando di fare felice Stefano Pioli: Tijjani Reijnders. Se con il giocatore l'intesa è già stata trovata da diversi giorni, la trattativa con l'AZ Alkmaar sta invece andando avanti da diverse settimane: gli olandesi sono infatti un cliente molto duro e non si smuovono dalla loro richiesta da 25di euro. Per questo è stato necessario un nuovo rilancio del Diavolo, si riferisce nel giornale odierno de La Gazzetta dello Sport, nella speranza che sia sufficiente per ottenere il sì del club orange., l'offerta all'Az è di 20più 5 di bonus Proprio martedì c'è stata una nuova offertaista, che segue quella di scorso weekend ed è sicuramente più allettante: 20 ...