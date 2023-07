Dormire nella casa di Barbie? Adesso si può nella Malibu house

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Life&People.it Un vero e proprio fenomeno di massa, esploso già mesi prima del suo effettivo inizio. A pochi giorni dall’uscita dell’attesissimo film con protagonisti Margot Robbie e Ryan Gosling, è già possibile prenotare su AirBnb la Dreamdi, unada sogno sita ache fa parte dell’incredibile battage pubblicitario della pellicola e ispirata proprio alladella bambola creata dalla Mattel. E come in tutte le operazioni di marketing che si rispettano, non sono mancati premi ghiotti per tutti gli interessati: un soggiorno, gratuito,villa dei sogni con tanto di regali e gadget personalizzati. Lariapre i battenti dopo il 2019 Non è la prima volta che ladei ...

'Giusto fari residenti, ma sarebbe stato esatto , quanto meno nel fine settimana, rendere ...settimana compresa tra il 14 agosto ed il 20 agosto, il limite per la diffusione di musica è ...In inverno si può salire fin qui con le pelli,e poi all'alba scendere in neve fresca. D'...ai pannelli fotovoltaici che ricoprono parte delle pareti e che alimentano una serpentina...meglio. Gestire meglio i problemi. Una lucidità mentale molto migliore. Mi sentivo più ... ha detto di essere 'fortunato ad avere qualcuno come Zendayamia vita'. 'È interessante avere ...

Case sull'albero: gli hotel più suggestivi al mondo dove dormire ... Architectural Digest Italia

Una tipologia di alloggio perfetta per chi ama il glamping, ma cerca un'esperienza ancor più particolare e immersiva ...Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad A ...