Doppio successo dell’ufficio legale Usb Lavoratore reintegrato nella ex Ilva e prima sentenza in Puglia sul cambio tuta nella Sanitaservice

Leggi su tarantinitime

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Tarantini Time Quotidiano Arcelor Mittal, oggi Acciaierie d’Italia, al momento della scelta dei lavoratori da assumere direttamente, quando è subentratagestione dello stabilimento tarantino, ha individuato un escamotage al fine di aggirare le graduatorie e scegliere discrezionalmente chi assumere e chi lasciare fuori senza alcun requisito da considerare. Questa la trovata: il nuovo meccanismo andava a tagliare a priori i dipendenti impiegati in un determinato reparto, indicato dalla nuova gestione come superfluo. Peccato che, grazie all’impegno delMario Soggia, supportato dalle ricerche messe in atto da alcuni dirigenti sindacali dell’Unione Sindacale di Base, in particolare Michele Altamura, è stato possibile smascherare Arcelor Mittal che, se da un lato eliminava i lavoratori di un determinato reparto, andava poi a ...