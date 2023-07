Dopo lo sbarco in Borsa | IMD non si ferma | in vista 3 possibili acquisizioni

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Bergamo. “Adesso bisogna correre. Molto di più di quanto abbiamo fatto finora. Lo dobbiamo agli investitori che hanno creduto in noi e nel nostro progetto industriale”. Aniello Aliberti, presidente e Ceo del Gruppo IMD (realtà che opera nel settore della produzione e distribuzione di un’ampia gamma di sistemi di diagnostica a raggi-X), si è rivolto così ai collaboratori e agli amici (“con parecchi di loro, con cui lavoriamo da vent’anni e più, si sono creati rapporti che vanno oltre l’essere semplicemente clienti o fornitori”) che, martedì 11 luglio, hanno partecipato, al Pianone, alla cena durante la quale si è festeggiato il recentissimoindella holding di Grassobbio. Nel riconre la volontà “di crescere per linee esterne”, Aliberti ha ribadito che i 5,42 milioni raccolti in fase di collocamento del 15% del capitale ...