Una fase in cui, secondo il quotidiano transalpino, non dà le giuste garanzie. Per questo il Psg starebbe valutando il reclutamento di un titolare bis, per stimolare la concorrenza tra i ...... 'Bisogna accontentarlo'Dusan Vlahovic ancora intra addio e permanenza. Oggi Paul Pogba ha ... Dall'attacco al portiere, con il 'rammarico' per: 'La Juve deve mangiarsi le mani. Prima ...Fino alla fine, il suo futuro è stato intra la Spagna e l'Italia. Paolo Maldini e Frederic ... quello dell'addio a parametro zero di Gianluigie Hakan Calhanoglu . Contemporaneamente,...

Donnarumma in bilico al Psg: i dubbi di Luis Enrique… ItaSportPress

Il portiere italiano sarebbe sotto esame da parte del neo allenatore del Psg Luis Enrique il cui gioco potrebbe non essere adatto all'estremo difensore.