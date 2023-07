Donna azzannata da tre rottweiler | ferite a gambe e braccia

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAttaccata e ferita da tre. E’ accaduto a Sala Consilina, nel Salernitano, ad unapoco più che trentennesia allesia alle. Sul posto dell’aggressione è intervenuto il proprietario dei tre cani il quale è riuscito a fatica a mettere al riparo lae a calmare i. Laaggredita è stata condotta sanguinante al vicino ospedale di Polla dove le sono state riscontrate diverse lesioni: le più gravi ad una caviglia e ad un braccio. Sull’episodio indagano i carabinieri della locale stazione per ricostruirne l’esatta dinamica. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

