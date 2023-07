Domani inizia il raduno dell’Inter | che giocatori ci sono | località e calendario amichevoli

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Prenderà ufficialmente il via, giovedì 13 luglio, la stagione. La squadra di Simone Inzaghi si ritroverà ad Appiano Gentile (Como) dove rimarrà fino al 23 di luglio, quando partiranno per il Giappone. In questo primo periodo di preparazione, i nerazzurri dovrebbero affrontare il Lugano martedì 18 luglio, ma non è ancora stata data comunicazione ufficiale. Al momento, per la tournée asiaticastate annunciati due test. Il primo, il 27 luglio, contro l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo ad Osaka, il secondo vedrà la formazione di Inzaghi affrontare il Paris Saint-Germain il 1° agosto a Tokyo. Al, tra i big, saranno presenti una quindicina di, tra cui i nuovi acquisti Davide Frattesi e Marcus Thuram, ma non Samir Handanovic che ha lasciato ufficialmente il club. A questa ...

