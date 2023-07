Docenti precari | asili nido e discipline STEM | question time con il ministro Valditara LIVE Mercoledì 12 luglio alle 15 | 00

Il primo concorso scuola della fase transitoria per la scuola secondaria è riservato a:...con almeno 3 annualità di servizio; Itp in possesso del solo diploma. Il secondo concorso ...RICORSO ACCESSO DIRETTO TFA SOSTEGNO CON 3 ANNI DI SERVIZIO RICORSO PER L'ACCESSO DIRETTO AI CORSI TFA SOSTEGNO DI TUTTI ICON TRE ANNI DI SERVIZIO SU SOSTEGNO SU UN NUMERO DI POSTI ...- - > Ansa . Importante passo avanti verso l'abilitazione deidelle scuole paritarie. Con un emendamento, presentato alla Camera, al decreto legge 75/23 (cosiddetto PA bis), in fase di conversione, viene equiparato il servizio prestato nelle ...

Pierpaolo Sovran, docente di musica e sostegno, ha trascorso la sua carriera tra le mura scolastiche. Ma nonostante vent’anni di servizio, la sua retribuzione è rimasta quella di un neofita - circa 15 ...LATISANA - Una vita spesa nella scuola e ora in pensione. Pierpaolo Sovran gli ultimi vent’anni li ha però trascorsi come precario. Docente di musica e sostegno non ha mai ...