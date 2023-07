Unha completamente distrutto all'alba la 'Venere degli stracci, l'installazione di arte contemporanea realizzata dall'artista Michelangelo Pistoletto. Le fiamme hanno sciolto la statua e ...Ancora da chiarire le cause dell'. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme, e la Polizia municipale. L'installazione era stata inaugurata lo scorso 28 giugno ...... ha dichiarato Jean - Louis Georgelin, che dirige il cantiere di ricostruzione della cattedrale di Notre - Dame de Paris , parzialmentedall'. Dopo l'avvio in aprile della ...

Distrutta da un incendio la 'Venere degli stracci' Agenzia ANSA

(Adnkronos) – Un incendio ha distrutto la “Venere degli stracci” di Michelangelo Pistoletto realizzata in versione monumentale e installata a piazza Municipio, a Napoli. Ancora da chiarire le cause de ...E' andata distrutta, a causa di un rogo, l'opera d'arte "La Venere degli stracci", in mostra da due settimane in piazza Municipio a Napoli.