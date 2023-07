Diretta Wimbledon | Alcaraz batte Rune in tre set Anche Medvedev in semifinale LIVE

(INGHILTERRA) - Si chiude il programma dei quarti di finale sull'erba inglese: fari ... Segui ladella ...Il russo si aggiudica la sfida nei quarti di finale Daniil Medvedev batte Chris Eubanks nei quarti di finale di2023 e si qualifica per le semifinali. Il russo, testa di serie numero 3, sconfigge lo statunitense 27enne - sorpresa del torneo - per 6 - 4, 1 - 6, 4 - 6, 7 - 6 (7 - 4), 6 - 1 in 2h57'. LA ...... si va al terzo set 15.45 - MATCH SABALENKA - Aryna Sabalenka è in semifinale a2023: ... 1 - 0 e servizio 14:00 - Buon pomeriggio a tutti i lettori di Ubitennis, e ben ritrovati nella...

LIVE Alcaraz-Rune: guarda lo Streaming GRATIS di Wimbledon in Diretta Footballnews24.it

Ecco come è andato il match valido per i quarti di finale di Wimbledon 2023 tra Daniil Medvedev e Christopher Eubanks.LIVE Alcaraz-Rune: guarda lo Streaming GRATIS di Wimbledon in Diretta ALCARAZ-RUNE STREAMING GRATIS – Jannik Sinner è diventato il più giovane semifinalista di Wimbledon dal 2007, ma a breve il suo po ...