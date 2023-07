DinoLuzziEnergyDrink | l’irresistibile bevanda Made in Italy che conquista il mercato Usa e non solo

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Prodotta in Italia, dopo gli Stati Uniti la bibita energizzante punta aleuropeo e in futuro a quello asiatico Roma, 12 luglio 2023. Negli ultimi anni ildelle bevande energetiche ha conosciuto una crescita a dir poco esponenziale, con i consumatori alla ricerca di un supporto alle attività della vita quotidiana o per momenti speciali, come la preparazione di un esame universitario o una competizione sportiva. Nel panorama degli energy drink, un prodotto italiano si sta facendo strada negli Stati Uniti, catturando l’attenzione di un numero sempre maggiore di persone: il. Distribuito dalla Italian Food and Beverage Corporation, società Americana Stock Symbol IFBC, l’intuizione di comprendere il valore delle bevande energetiche per ilUsa ha reso ...