Dimissioni Santanchè? La risposta di Giorgia Meloni in conferenza stampa – Video

(Di mercoledì 12 luglio 2023) (Adnkronos) – "Un avviso di garanzia non determina ledi un ministro, a maggior ragione con queste modalità". Lo dice la presidente del Consiglio, ina Vilnius al termine del vertice Nato, rispondendo sul caso che coinvolge Daniela Santanché, ministro del Turismo. "La questione del ministronon è invece una questione politica, nel senso che è una questione extra politica che riguarda la sua attività, il suo ruolo non di ministro -che tra l'altro sta, secondo me, svolgendo molto bene – ma una questione molto complessa che va vista nel merito. Quando il merito sarà complessivamente conosciuto" si tireranno le somme, "ma credo anche che il merito competa alle aule di tribunale non alle trasmissioni televisive", dice ...

Invece, nei confronti del caso, Giorgia Meloni mostra una difesa inflessibile della sua ministra. "Un avviso di garanzia non rende automatiche ledi un membro del governo". Nel ......Delmastro imponesse una riforma dell'istituto dell'imputazione coatta e si citava il caso... in realtá è un caso di furbizia conclamata e sarebbe molto semplice per lei chiedere le...Un avviso di garanzia non determina in automatico ledi un ministro, soprattutto con queste modalita' ha detto Meloni rispondendo a chi le chiedeva se in caso di avviso di garanzia la ...