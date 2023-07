Dieci città da bollino rosso nei prossimi due giorni

(Di mercoledì 12 luglio 2023) AGI - Aumenta la morsa del caldo sull'Italia, immersa in una lunga ondata di calore. Secondo il bollettino di oggi del ministero della Salute, l'allerta di livello 3 (""), il più elevato, che oggi interessa otto, ne riguarderà 10 sia domani che dopodomani: Bologna Campobasso Firenze Frosinone Latina Perugia Pescara Rieti Roma Viterbo. Allerta di livello 2 ("arancione") domani in 3(Bari, Catania e Messina). In ulteriore crescita anche le temperature. Quelle percepite - sempre secondo il bollettino - domani faranno registrare picchi di 38 gradi a Bari, Bologna, Catania, Firenze, Latina e Messina; 37 a Frosinone, Pescara e Roma. L'allerta di livello 3 - ricorda il ministero - indica "condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla ...

