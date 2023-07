Dianne Reeves | l’ultima signora del jazz

(Di mercoledì 12 luglio 2023) LOS ANGELES – Vincitrice di cinque Grammy Awards, grazie alla sua abilità di improvvisazione, ai virtuosismi mozzafiato e a uno stile unico nele nell’R&B,ha ricevuto il Grammy per il BestVocal Performance per tre album consecutivi, un risultato mai ottenuto da nessun’altra artista al mondo. Il suo talento è L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Il(e non solo) nelle sei corde elettriche di Vincenzo Di Vita Nuoro, 35esima edizione dal 24 agosto al 1° settembre Naya Rivera, la maledizione di Glee colpisce ancora Daniele Gambini, pianista e compositore molto speciale ‘BeatleStory’ al Teatro Duse di Bologna È morta Tina Turner

LOS ANGELES - Vincitrice di cinque Grammy Awards, grazie alla sua abilità di improvvisazione, ai virtuosismi mozzafiato e a uno stile unico nel jazz e nell'R&B,ha ricevuto il Grammy per il Best Jazz Vocal Performance per tre album consecutivi, un risultato mai ottenuto da nessun'altra artista al mondo. Il suo talento è stato inoltre ...... con la direzione artistica del Maestro Angelo Valori , si appresta ad ospitare uno spettacolare concerto di una straordinaria artista internazionale come. L'evento, in programma ...Artisticamente Somi è stata accostata anche a, Nina Simone e Dee Dee Bridgewater. E il 'solido' pubblico dell'Arena la riconosce e la accompagna nell' esecuzione. una giusta ...

PESCARA – Il Pescara Jazz festival, organizzato e promosso dall’Ente Manifestazioni Pescaresi, con la direzione artistica del Maestro Angelo Valori, si appresta ad ospitare uno spettacolare concerto d ...