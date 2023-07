(Di mercoledì 12 luglio 2023) Tempo di lettura: 5 minutiLa proposta dell’assessore all’agricoltura della Regione Campania, Nicola Caputo, di costituire una denominazione d’origine controllata “Vino Campania” non trova il no pregiudiziale della Confederazione italiana agricoltori, ma incontra osservazioni di merito tecnico destinate ad alimentare il confronto. In sintesi, a parere del presidente di CiaStefano Di, da anni impegnato sul fronte della produzione viti-vinicola e quindi esperto del settore, “va evitato che una eventuale Doc Campania alimenti confusione per i consumatori e produca l’effetto di un livellamento verso il basso di produzioni di alta qualità, come quelle irpine, strettamente legate a territori unici al mondo, che danno vita a prodotti irripetibili quali sono i vini commercializzati sotto le tre Docg Greco di Tufo, Fiano di ...

Così ha fatto il New York Times , quando ha indagato su un attacco dia quello che allora era ... "Secondo la mia modesta opinione, lanon riesce a comprendere la natura dello stato ucraino e ...... siano essi Soros, la, gli Stati Uniti, la Nato, il Fondo Monetario Internazionale, le lobby ... in sintesi, i contenuti del paper MDP: L' Istituto Germani , nei mesi di gennaio, febbraio e...Dal Consiglio dei ministro al Parlamento Ue, il tira e molla - Già a2023, infatti, il ... Anche per il presidente nazionale di, Cristiano Fini "la zootecnia non è assolutamente equiparabile a ...

Di Marzo (CIA Avellino): “Bisogna tutelare le eccellenze territoriali“ anteprima24.it

Diego Gabutti, Segretissimo. Una storia del Novecento da Kim a Le Carré, Gruppo Editoriale Magog, Roma 2023, pp. 316, euro 22,00 In un recente articolo sul “fallito golpe” russo del giugno di quest’an ...PROVINCIA DI ALESSANDRIA - Dalla provincia di Alessandria, seconda in Italia per produzione del frumento tenero dopo Ferrara, si è levata la protesta ...