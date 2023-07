Detenzione e spaccio | denunciati due giovanissimi

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Stazione di Serino hanno arrestato un 18enne e denunciato un 17enne del posto, per “ai fini didi sostanza stupefacente”. Durante un servizio di controllo alla circolazione stradale svolto a Serino in orario serale, i Carabinieri hanno intimato l’Alt al conducente di un motociclo con due persone a bordo in transito. L’atteggiamento sospetto ha indotto i militari ad approfondire le verifiche. All’esito dell’attività, i due, già noti alle Forze dell’Ordine, sono stati trovati in possesso di 100 grammi di sostanza stupefacente di tipo hashish, occultato all’interno del vano sella del motociclo. Alla luce delle evidenze emerse, il 18enne è stato tratto in arresto e, su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino, sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa di comparire ...

I Carabinieri della Stazione Roma Trastevere hanno denunciato due minorenni romani, di 14 e 15 anni, gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di furto,ai fini didi sostanze stupefacenti, porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere. La scorsa mattina, i militari hanno fermato i giovani in via Dandolo dove avevano asportato ...... in collaborazione col personale della Squadra Mobile della Questura di Teramo, ha tratto in arresto un cinquantenne residente nel teramano per il reato didi sostanza ...I Carabinieri, in quattro distinti interventi, hanno arrestato, in flagranza di reato, 3 persone perdi sostanze stupefacenti e 1 per tentato furto aggravato. Nel primo caso, un ...

Arresto per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente ... il Resto del Carlino

PRTO SANT'ELPIDIO - Sorpresi in un campo con la cocaina a Porto Sant'Elpidio, due vecchie conoscenze delle forze dell'ordine collezionano un'altra denun cia da parte ...Durante un servizio di controllo alla circolazione stradale svolto a Serino in orario serale Serino (Av) – I Carabinieri della Stazione di Serino hanno arrestato un 18enne e denunciato un 17enne del p ...