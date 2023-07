Depeche Mode a Roma | la scaletta del concerto allo Stadio Olimpico

Questa sera isi esibiranno a Roma allo Stadio Olimpico , una delle tappe del tour internazionale iniziato già da settimane. Il gruppo ha girato il mondo, da Praga , Cracovia , Oslo , Città del Messico,...In attesa dei, di Ultimo, di Blanco, dei Muse e dei Maneskin, ieri e oggi è il turno dei Pinguini Tattici Nucleari. La band bergamasca rappresenta il perfetto esempio di underdog al ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Grande settimana per la musica dal vivo a Roma. Dopo l'esibizione deidi stasera , lo Stadio Olimpico tornerà ad ospitare Ligabue nella serata di venerdì 14 luglio . Un evento molto atteso dai fan del cantante, che ha già riscosso un successo incredibile ...

La scaletta dei Depeche Mode in concerto allo Stadio Olimpico di Roma Sky Tg24

San Siro ancora sold out. I tifosi di Inter e Milan hanno riempito lo stadio Meazza per tutta la stagione e si apprestano a fare altrettanto dal prossimo mese di agosto, visto che le campagne abboname ...