Dembele al Napoli? Affare impossibile | vicino il rinnovo con il Barcellona

Leggi su contropiedeazzurro

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Nel corso delle ultime ore sembrerebbe essere nata la voce secondo cui ilpotrebbe puntare ad Ousmane Dembélé come ala destra per la prossima stagione, al posto di Hirving Lozano, sempre piùalla cessione. La notizia è stata lanciata dal quotidiano spagnolo El Nacional, il quale ha dichiarato che gli azzurri potrebbero pagare la clausola rescissoria del giocatore che si aggirerebbe tra i 50 e i 100 milioni di euro. Ovviamente questi sono prezzi davvero impossibili da raggiungere per il, che non potrebbe neanche offrire un ingaggio più alto o addirittura pari a quello cherecepisce al, squadra della quale potrebbe anche diventare capitano dopo gli addii di Busquets, Piqué e Jordi Alba, visto i giocatori giovani ed inesperti seppur talentuosi con i quali si ...