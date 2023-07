Dellisanti | “Noi vivevamo la gente | qualche lacrima è scesa Il Benevento deve rialzarsi”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl tempo scorre inesorabile, ma l’affetto nei confronti di chi ha scritto la storia delCalcio non diminuisce mai. Chiedere a Franco, il tecnico della storica promozione in serie C datata 1998/99. Sono trascorsi 24 anni dal successo di Lecce contro il Messina, eppure rivivere le emozioni di quel 13 giugno fa ancora effetto. L’allenatore di San Giorgio Jonico ha potuto constatare ieri sera quanto affetto ci sia nel Sannio per gli eroi di quell’impresa. “Probabilmente perché siamo entrati nel cuore della, noila. Era facile trovarci per strada, fermarci a parlare con queste persone di calcio dopo gli allenamenti“, è il pensiero di, ormai legato indissolubilmente alla piazza, “me lo spiego anche col fatto che ...